В Польше бросили без охраны зенитные системы ПВО для Украины

«Окружная прокуратура в Перемышле начала расследование относительно незаконного хранения оружия и боеприпасов в городе Лашки Подкарпатского района», — говорится в материале.
По данным прокуратуры, системы ПВО принадлежат частной фирме. Она собиралась отправить зенитные установки на Украину. Однако вместо этого технику оставили без охраны рядом с украинской границей.
Кстати, в мае Польша решила передать Украине советские истребители МиГ-29. Эти машины заменят на F-16, поэтому списанную технику Варшава планирует отправить союзникам.