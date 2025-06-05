Ричмонд
+28°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Польше бросили без охраны зенитные системы ПВО для Украины

Польская фирма оставила ракеты противовоздушной обороны для Украины под открытым небом и без охраны. Об этом сообщила радиостанция RMF24, ссылаясь на пресс-секретаря МВД Польши Яцека Добжиньского.

Источник: Life.ru

«Окружная прокуратура в Перемышле начала расследование относительно незаконного хранения оружия и боеприпасов в городе Лашки Подкарпатского района», — говорится в материале.

По данным прокуратуры, системы ПВО принадлежат частной фирме. Она собиралась отправить зенитные установки на Украину. Однако вместо этого технику оставили без охраны рядом с украинской границей.

Кстати, в мае Польша решила передать Украине советские истребители МиГ-29. Эти машины заменят на F-16, поэтому списанную технику Варшава планирует отправить союзникам.