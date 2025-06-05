Ушаков рассказал о контактах представителей РФ и США до разговора Путина и Трампа: о чем договаривались стороны

«В ходе разговоров было условлено, что в настоящей ситуации сразу же после этих террористических атак киевского режима и по итогам второго раунда стамбульских переговоров стоило бы провести телефонный разговор между лидерами. Об этом было условлено, и лидеры после этого дали соответствующие команды и администрации в Вашингтоне, и нашей команде здесь», — поделился Юрий Ушаков.