Ушаков рассказал о контактах представителей РФ и США до разговора Путина и Трампа: о чем договаривались стороны

Вечером 4 июня состоялся телефонный разговор между российским и американским лидерами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Однако перед беседой президентов прошли контакты представителей РФ и Соединенных Штатов. Только по результатам этих телефонных разговоров стороны условились о диалоге глав государств. Такими деталями поделился помощник Владимира Путина Юрий Ушаков на встрече с прессой.
Он рассказал о подробностях контактов российских и американских представителей. По данным Юрия Ушакова, в ходе разговоров обсуждалась текущая новостная повестка. Представители поделились мнениями о террористических атаках Киева. Кроме того, продолжил помощник президента России, стороны понимают значимость переговоров лидеров США и РФ в настоящий момент. Это было наиболее подходящее время, учитывая прошедшую встречу Киева и Москвы.
«В ходе разговоров было условлено, что в настоящей ситуации сразу же после этих террористических атак киевского режима и по итогам второго раунда стамбульских переговоров стоило бы провести телефонный разговор между лидерами. Об этом было условлено, и лидеры после этого дали соответствующие команды и администрации в Вашингтоне, и нашей команде здесь», — поделился Юрий Ушаков.
Он подчеркнул, что после контактов России и Соединенных Штатов начались обсуждения о времени проведения телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа. 4 июня состоялся уже третий диалог глав государств.
Юрий Ушаков добавил, что президент России рассказал американскому лидеру о террористических атаках Киева. Помощник Владимира Путина счел это полезным. Он заявил, что Дональд Трамп внимательно выслушал позицию Москвы по данному вопросу. Ушаков подчеркнул, что телефонный разговор в большей степени был посвящен именно последним террористическим атакам Украины.
Помощник российского лидера прокомментировал и заявления из Киева. Они касаются личной встречи Владимира Путина и нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского. По данным Юрия Ушакова, этот вопрос никогда не стоял в практической плоскости. Он отметил, что Москва соглашалась только на переговоры между членами делегаций.