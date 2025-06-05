Россию избрали в Экономический и Социальный совет ООН

Российская Федерация вошла в один из ключевых органов ООН — Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС). Соответствующее решение было принято в ходе процедуры голосования.
В ЭКОСОС входят 54 страны, члены избираются тайным голосованием на три года. Россия будет входить в Совет с 2026 по 2028 годы. Также в ЭКОСОС в 2026 году войдут Хорватия, КНР, Туркменистан, Индия, Финляндия, Норвегия, Перу, Турция, Эквадор и ряд других стран.
Напомним, ЭКОСОС во всемирной организации отвечает за международное сотрудничество в экономической и социальной областях.
Накануне сообщалось, что Россия заняла третье место в списке самых влиятельных государств мира. Рейтинг опубликован в американском журнале US News & World Report. При составлении рейтинга учитывались различные факторы, такие как экономическая мощь, международное и региональное влияние, военная мощь, присутствие в информационном пространстве и другие аспекты.
Ранее в российском Министерстве иностранных дел объяснили, как Запад хочет использовать реформу ООН для ослабления статуса РФ в мире. Подробности читайте здесь на KP.RU.