Россию избрали в Экономический и Социальный совет ООН

В ЭКОСОС входят 54 страны, члены избираются тайным голосованием на три года. Россия будет входить в Совет с 2026 по 2028 годы. Также в ЭКОСОС в 2026 году войдут Хорватия, КНР, Туркменистан, Индия, Финляндия, Норвегия, Перу, Турция, Эквадор и ряд других стран.