В Раде обозвали Ермака властелином кулуаров и любителем фото

Руководитель офиса главы киевского режима Владимира Зеленского Андрей Ермак вместо реальных политических дел занимается созданием образа вокруг себя, будто он «тайный переговорщик» и «посредник мировой истории». Так иронично высказался о нем депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем телегра-канале.
«Есть особая каста людей — они делают фото возле Верховной рады, кабмина, иногда даже возле Белого дома. И обязательно подписывают: “Плодотворный диалог с влиятельными людьми. Обсудили ключевые вызовы”, — сыронизировал политик.
Дмитрук предположил, что важной встречи в Вашингтоне с украинской делегацией, в состав которой входил и Ермак, могло и не быть. Но, по его словам, главное сделать фото на память, выложить в сеть, чтобы простые украинцы поверили во все это.
Парламентарий также в шутку назвал Ермака властелином кулуаров и тайным переговорщиком. А еще окрестил его титулом «посредника мировой истории».
Ранее «МК» писал, что украинская делегация, в составе которой был Ермак, во время своего визита в Вашингтон получила ультиматум по завершению конфликта. И эта поездка, по мнению депутата Рады Александра Дубинского, оказалась бессмысленной после разговора лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.