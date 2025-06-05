Россия получила место в Экономическом и Социальном совете ООН (ЭКОСОС) по итогам второго тура голосования в Генеральной Ассамблее.
В первом туре ни Россия, ни Беларусь не смогли набрать необходимые две трети голосов от стран-участниц. Во втором туре российская кандидатура получила требуемую поддержку, тогда как Северная Македония не преодолела избирательный порог.
Вместе с Россией от Восточноевропейской группы в совет также вошли Украина и Хорватия. Параллельно прошли довыборы на освободившиеся места — в ЭКОСОС были избраны США (срок полномочий до 2026 года) и Германия (до 2027 года).
С 2026 года состав совета пополнят Австралия, Бурунди, Индия, Китай и еще 11 государств, которые будут работать в организации в течение трех лет.
ЭКОСОС — один из ключевых органов ООН, координирующий вопросы экономического развития, социального сотрудничества и гуманитарной деятельности на международном уровне.
Ранее постпред РФ при ООН прокомментировал вето США на резолюцию о перемирии в Газе.