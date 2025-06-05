Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинские дроны совершили налет на Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Миллеровский район Ростовской области.

Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Миллеровский район Ростовской области. По предварительным данным, пострадавших нет, об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Наши силы противовоздушной обороны ведут борьбу с воздушной атакой БПЛА в Миллеровском районе. По информации оперативных служб, прибывших на место происшествия, никто не пострадал. Военные продолжают защищаться от врага. Данные уточняются», — отметил он.

Согласно словам Слюсаря, из-за падения обломков беспилотника повреждены здания на улице Дачной хутора Сулин: в одном из домов частично разрушилась крыша, в другом — разбиты окна, порваны электропровода, а также пострадали сарай и автомобиль. Кроме того, загорелся легковой автомобиль, припаркованный у магазина на улице Артиллерийской.

Ранее силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над тремя регионами России.