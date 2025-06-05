Украинские дроны совершили налет на Ростовскую область

Согласно словам Слюсаря, из-за падения обломков беспилотника повреждены здания на улице Дачной хутора Сулин: в одном из домов частично разрушилась крыша, в другом — разбиты окна, порваны электропровода, а также пострадали сарай и автомобиль. Кроме того, загорелся легковой автомобиль, припаркованный у магазина на улице Артиллерийской.