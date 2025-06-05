Украинские дроны совершили налет на Ростовскую область

Силы противовоздушной обороны успешно отразили атаку беспилотных летательных аппаратов на Миллеровский район Ростовской области. По предварительным данным, пострадавших нет, об этом сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Наши силы противовоздушной обороны ведут борьбу с воздушной атакой БПЛА в Миллеровском районе. По информации оперативных служб, прибывших на место происшествия, никто не пострадал. Военные продолжают защищаться от врага. Данные уточняются», — отметил он.
Согласно словам Слюсаря, из-за падения обломков беспилотника повреждены здания на улице Дачной хутора Сулин: в одном из домов частично разрушилась крыша, в другом — разбиты окна, порваны электропровода, а также пострадали сарай и автомобиль. Кроме того, загорелся легковой автомобиль, припаркованный у магазина на улице Артиллерийской.
Ранее силы ПВО уничтожили 29 украинских беспилотников над тремя регионами России.