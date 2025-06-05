Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп впервые примет Мерца в Белом доме

Встреча пройдет в узком кругу, после чего запланированы деловой обед и совместная пресс-конференция.

Источник: Аргументы и факты

В четверг президент США Дональд Трамп примет в Белом доме канцлера Германии Фридриха Мерца, что станет их первой личной встречей с момента назначения Мерца на пост 6 мая.

В ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки, такие как украинский конфликт, ситуация на Ближнем Востоке, а также тарифная политика и двусторонние отношения между США и Германией. Встреча пройдет в узком кругу, после чего запланированы деловой обед и совместная пресс-конференция для журналистов.

Канцлер Германии прибудет в Вашингтон вечером среды после ужина с руководителями федеральных земель и остановится в официальной резиденции Blair House.

Ранее российский лидер Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсудили ряд международных вопросов, в том числе ситуацию по ядерной программе Ирана. Кроме того, Путин и Трамп обменялись мнениями относительно российско-американского сотрудничества.