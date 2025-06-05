Трамп впервые примет Мерца в Белом доме

В ходе переговоров стороны обсудят актуальные вопросы международной повестки, такие как украинский конфликт, ситуация на Ближнем Востоке, а также тарифная политика и двусторонние отношения между США и Германией. Встреча пройдет в узком кругу, после чего запланированы деловой обед и совместная пресс-конференция для журналистов.