Оппозиционная молдавская партия «Сердце Молдовы» обвинила власти страны в подготовке к фальсификации результатов парламентских выборов, которые запланированы на 28 сентября.
В среду лидер партии и бывший глава Гагаузии Ирина Влах заявила, что правительство предпринимает шаги, направленные на искажение итогов голосования за рубежом.
По ее словам, в последние месяцы наблюдается усиленная активность со стороны властей в отношении дипломатического корпуса. Влах подчеркнула, что эти действия свидетельствуют о намерениях сфальсифицировать выборы, назначенные на осень этого года. Она отметила, что на ключевые дипломатические должности назначаются люди с политическим прошлым, которые отличаются лояльностью к нынешней власти.
В своем заявлении Влах выразила обеспокоенность происходящим и указала, что такие шаги вызывают серьезные опасения относительно честности предстоящих выборов. Она подчеркнула необходимость прозрачности и соблюдения демократических стандартов в ходе избирательного процесса.
Ранее сообщалось, что оппозиция Молдавии обвинила Санду во вмешательстве в выборы в парламент. Речь идёт о вмешательстве со стороны молдавских властей, в частности, президента Майи Санду и партии «Действие и солидарность», а также ряда европейских политиков.