Влах: Кишинев готовится сфальсифицировать выборы на участках за рубежом

По ее словам, в последние месяцы наблюдается усиленная активность со стороны властей в отношении дипломатического корпуса. Влах подчеркнула, что эти действия свидетельствуют о намерениях сфальсифицировать выборы, назначенные на осень этого года. Она отметила, что на ключевые дипломатические должности назначаются люди с политическим прошлым, которые отличаются лояльностью к нынешней власти.