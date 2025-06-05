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Вашингтон наложил вето на проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

США ветировали проект резолюции Совбеза ООН о Газе из-за того, что там нет пункта об осуждении ХАМАС.

Источник: Комсомольская правда

Вашингтон применил право вето к проекту резолюции Совбеза ООН по Газе. В резолюции, который поддержали 14 членов Совета безопасности, содержалось требование о немедленном и безусловном прекращении огня в Газе.

США оказались единственным государством, проголосовавшим против резолюции. По словам временного поверенного в делах США при ООН Дороти Ши, вето было наложено из-за того, что в резолюции нет пункта об осуждении ХАМАС. Также резолюция не призывает участников этого палестинского движения разоружиться и выйти с территории Газы.

Кроме требования о прекращении огня, отклоненный Штатами проект резолюции содержал требования о снятии ограничений на поставку гуманитарной помощи в Газу и об освобождении удерживаемых ХАМАС заложников.

Ранее в ООН указывали на то, что 14 тысяч младенцев могут погибнуть в секторе Газа из-за дефицита детского питания и лекарств.

Также сообщалось, что Израиль возобновил военные операции против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа после того, как ХАМАС отверг предложение США о продлении временного перемирия.