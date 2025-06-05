Вашингтон наложил вето на проект резолюции СБ ООН о прекращении огня в Газе

США оказались единственным государством, проголосовавшим против резолюции. По словам временного поверенного в делах США при ООН Дороти Ши, вето было наложено из-за того, что в резолюции нет пункта об осуждении ХАМАС. Также резолюция не призывает участников этого палестинского движения разоружиться и выйти с территории Газы.