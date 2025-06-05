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WSJ: Трамп теряет терпение насчет Маска из-за критики законопроекта о госрасходах

НЬЮ-ЙОРК, 5 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп теряет терпение в отношении американского предпринимателя Илона Маска из-за его резкой критики законопроекта о сокращении государственных расходов. Об этом в среду сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их сведениям, Маск, до недавнего времени курировавший работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) в администрации Трампа, уже давно испытывал разочарование в связи с новым законопроектом. Перейти к более агрессивным высказываниям на этот счет его побудил отзыв Трампом кандидатуры Джареда Айзекмана на пост директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), полагают собеседники газеты. Айзекман был ставленником Маска и в разговорах с помощниками говорил, что именно уход Маска из администрации Трампа сделал возможным отзыв его кандидатуры.

Как заявили газете неназванные американские чиновники, еще рано говорить о том, как сильно нападки Маска скажутся на его отношениях с Трампом. Нынешний президент США умеет прощать, но не забывает неуважительного отношения к себе, добавили собеседники издания.

Маск ранее заявил, что законопроект администрации Трампа о сокращении госрасходов «омерзителен», и отметил, что подобная инициатива «увеличит и без того гигантский дефицит бюджета», а также «обременит граждан Америки непосильным долгом».