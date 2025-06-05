WSJ: Трамп теряет терпение насчет Маска из-за критики законопроекта о госрасходах

По их сведениям, Маск, до недавнего времени курировавший работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) в администрации Трампа, уже давно испытывал разочарование в связи с новым законопроектом. Перейти к более агрессивным высказываниям на этот счет его побудил отзыв Трампом кандидатуры Джареда Айзекмана на пост директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), полагают собеседники газеты. Айзекман был ставленником Маска и в разговорах с помощниками говорил, что именно уход Маска из администрации Трампа сделал возможным отзыв его кандидатуры.