WSJ: Трамп теряет терпение насчет Маска из-за критики законопроекта о госрасходах

По их сведениям, Маск, до недавнего времени курировавший работу ведомства по повышению эффективности работы американского правительства (DOGE) в администрации Трампа, уже давно испытывал разочарование в связи с новым законопроектом. Перейти к более агрессивным высказываниям на этот счет его побудил отзыв Трампом кандидатуры Джареда Айзекмана на пост директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA), полагают собеседники газеты. Айзекман был ставленником Маска и в разговорах с помощниками говорил, что именно уход Маска из администрации Трампа сделал возможным отзыв его кандидатуры.
Как заявили газете неназванные американские чиновники, еще рано говорить о том, как сильно нападки Маска скажутся на его отношениях с Трампом. Нынешний президент США умеет прощать, но не забывает неуважительного отношения к себе, добавили собеседники издания.
Маск ранее заявил, что законопроект администрации Трампа о сокращении госрасходов «омерзителен», и отметил, что подобная инициатива «увеличит и без того гигантский дефицит бюджета», а также «обременит граждан Америки непосильным долгом».