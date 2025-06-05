Трамп теряет терпение из-за критики Маска в адрес законопроекта о бюджете

Президент США Дональд Трамп выразил раздражение в адрес Илона Маска после резкой критики миллиардером масштабного законопроекта о сокращении федеральных расходов, продвигаемого администрацией. Как сообщает Wall Street Journal, напряженность в отношениях между лидером страны и предпринимателем усилилась на фоне расхождений по бюджетной политике.