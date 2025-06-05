Трамп запретил въезд в США гражданам 12 стран

В свой первый президентский срок Трамп уже ограничивал право граждан других стран на въезд, тогда в перечень попали девять стран: Куба, Иран, Ливия, Северная Корея, Сомали, Судан, Сирия, Венесуэла и Йемен. Этот указ был отменен его преемником Джо Байденом сразу после инаугурации.