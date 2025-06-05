Полный запрет на въезд в США будет введен для граждан 12 стран

С понедельника, 9 июня, в 00:01 по времени восточного побережья США (07:01 мск) вступают в действие новые иммиграционные ограничения, введенные администрацией президента Дональда Трампа. Согласно официальному документу, визы, выданные до этой даты, сохранят свою силу.
Согласно данным корреспондента CBS, полный запрет на въезд будет распространяться на 12 государств: Афганистан, Иран, Ливию, Сомали, Гаити, Йемен, Мьянма, Республика Конго, Судан, Чад, Экваториальная Гвинея и Эритрея.
Еще семь стран, среди которых Венесуэла, Куба, Туркменистан, Бурунди, Лаос, Сьерра-Леоне, Того, попадут под частичные ограничения. Новые меры ужесточают иммиграционную политику США, введенную администрацией Трампа ранее.
Напомним, что Верховный суд США постановил, что администрация Дональда Трампа может отменить правовой статус более 500 тысяч мигрантов из Кубы, Никарагуа, Гаити и Венесуэлы, прибывших в страну в рамках программы, запущенной при президенте Джо Байдене.
Ранее сообщалось, что Трамп теряет терпение из-за критики Маска в адрес законопроекта о бюджете.