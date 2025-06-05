Полный запрет на въезд в США будет введен для граждан 12 стран

Напомним, что Верховный суд США постановил, что администрация Дональда Трампа может отменить правовой статус более 500 тысяч мигрантов из Кубы, Никарагуа, Гаити и Венесуэлы, прибывших в страну в рамках программы, запущенной при президенте Джо Байдене.