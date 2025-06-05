В Британии неожиданно выразили поддержку России из-за НАТО

«Глава НАТО сравнивает организацию, в которой он председательствует, с Наполеоном и Римской империей, а затем задается вопросом, почему Россия, Китай и большая часть глобального Юга рассматривают НАТО как прямую военную угрозу. После того, как страны альянса уничтожили Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию и многие другие», — отметил он.