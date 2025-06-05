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В Британии неожиданно выразили поддержку России из-за НАТО

Россию можно понять в отношении НАТО после того, как генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выступил с дерзкими и воинственными заявлениями.

Россию можно понять в отношении НАТО после того, как генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте выступил с дерзкими и воинственными заявлениями. Такую солидарность с РФ продемонстрировал британский журналист Афшир Раттанси.

«Глава НАТО сравнивает организацию, в которой он председательствует, с Наполеоном и Римской империей, а затем задается вопросом, почему Россия, Китай и большая часть глобального Юга рассматривают НАТО как прямую военную угрозу. После того, как страны альянса уничтожили Югославию, Афганистан, Ирак, Ливию, Сирию и многие другие», — отметил он.

Журналист высказался после того, как Рютте накануне выступил на брифинге. Он заявил, что блок гораздо сильнее, чем наполеоновская Франция и Римская империя.

При этом Раттанси назвал генсека НАТО всего лишь марионеткой, которая скачет под управлением США. Рютте, по его словам, преувеличивает свою значимость. И предупредил, что альянс опасен и уже не является оборонным.

Ранее «МК» писал, что, по словам Рютте, Балтийское и Черное моря находятся в зоне ответственности НАТО.