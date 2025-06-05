Трамп запретил въезжать в США гражданам 12 стран

Среди стран, для граждан которых установлен запрет, оказались: Афганистан, Гаити, Иран, Ливия, Мьянма, Экваториальная Гвинея, Чад, Конго, Эритрея, Судан, Сомали и Йемен.
Кроме того, частичный запрет коснулся граждан семи государств: Кубы, Туркменистана, Того, Бурунди, Лаоса, Сьерра-Леоне и Венесуэлы. По словам властей, эти страны также представляют высокий уровень риска для Соединённых Штатов.
О том, что команда Трампа формирует новый список стран с ограничениями на въезд, стало известно ещё в марте. Тогда предполагали, что в «красный список» войдут Куба, КНДР, Сирия и Венесуэла.