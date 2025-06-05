КНДР будет поддерживать внешнюю политику РФ, в том числе по Украине: Ким Чен Ын уверен в победе Москвы

По данным агентства, Ким Чен Ын поддержит Москву в «серьезных международных финансовых сетях». В ЦТАК уточнили, что речь идет, в частности, об украинском конфликте. Кроме того, агентство уведомило о дружественной атмосфере, в которой прошла встреча представителей КНДР и РФ. Как отмечается, Сергей Шойгу в ходе беседы поблагодарил северокорейский народ за поддержку во время освобождения Курской области.