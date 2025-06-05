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КНДР будет поддерживать внешнюю политику РФ, в том числе по Украине: Ким Чен Ын уверен в победе Москвы

Ким Чен Ын на встрече с Шойгу пообещал поддержать РФ в конфликте на Украине.

Источник: Комсомольская правда

Северокорейский лидер Ким Чен Ын сообщил, что КНДР и дальше будет поддерживать позицию и внешнюю политику России. Такое обещание глава государства дал при встрече с секретарем Совбеза РФ Сергеем Шойгу, транслирует ЦТАК.

По данным агентства, Ким Чен Ын поддержит Москву в «серьезных международных финансовых сетях». В ЦТАК уточнили, что речь идет, в частности, об украинском конфликте. Кроме того, агентство уведомило о дружественной атмосфере, в которой прошла встреча представителей КНДР и РФ. Как отмечается, Сергей Шойгу в ходе беседы поблагодарил северокорейский народ за поддержку во время освобождения Курской области.

«Товарищ Ким Чен Ын дал надежду и уверенность в том, что Россия и впредь обязательно добьются победы в справедливом священном служении по защите представительства суверенитета государства, защиты интересов и интересов безопасности», — подчеркивается в сообщении.

Напомним, Сергей Шойгу посетил Пхеньян 4 июня. Он обсудил с лидером КНДР реализацию ряда пунктов Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.