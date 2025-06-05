Трамп впервые примет канцлера ФРГ Мерца в Белом доме: вот о чем будут говорить

Встреча президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца пройдет в четверг 5 июня в Вашингтоне. Это будет первой очной встречей двух лидеров с момента вступления Мерца в должность. При этом Трамп и Мерц за последние недели не менее четырех раз общались по телефону, пишут европейские СМИ.
Президент США и канцлер ФРГ намерены обсудить ситуацию вокруг Украины, события на Ближнем Востоке и двусторонние отношения. Планируется также уделить внимание тарифной политике.
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уговорила Трампа отсрочить введение 50-процентных пошлин на товары из Евросоюза до 9 июня.
Ранее американский предприниматель Илон Маск, входивший в команду Трампа, неоднократно делал заявления о том, что Германию может спасти только партия АдГ, при этом в самой Германии идут дискуссии о признании данной партии экстремистской. Западные эксперты считают, что это может внести некоторое напряжение в диалог Трампа и Мерца.