Трамп впервые примет канцлера ФРГ Мерца в Белом доме: вот о чем будут говорить

Встреча президента США Дональда Трампа и канцлера ФРГ Фридриха Мерца пройдет в четверг 5 июня в Вашингтоне. Это будет первой очной встречей двух лидеров с момента вступления Мерца в должность. При этом Трамп и Мерц за последние недели не менее четырех раз общались по телефону, пишут европейские СМИ.