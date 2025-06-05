Ким Чен Ын заявил о поддержке России в конфликте с Украиной

Двусторонняя встреча проходила накануне, 4 июня, в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи. ЦТАК отмечает, что общение проходило в дружественной обстановке. В ходе разговора были подняты разные вопросы, в том числе, и украинский. В свою очередь, Шойгу передал благодарность российских властей за помощь корейской армии в освобождении Курской области.