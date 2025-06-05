Ким Чен Ын заявил о поддержке России в конфликте с Украиной

Лидер КНДР Ки Чен Ын дал обещание, что продолжит поддерживать Россию в международных делах и, прежде всего, в украинском вопросе. Это он сделал во время встречи с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу, передает Центральное телеграфное агентство Кореи.
«Товарищ Ким Чен Ын заверил, что правительство КНДР и впредь будет безусловно поддерживать позицию и внешнюю политику России во всех серьезных международных политических вопросах, прежде всего вокруг Украины», — говорится в сообщении.
В агентстве добавили, что северокорейский лидер уверен, что Россия продолжит одерживать победы в вопросах защиты своего суверенитета и территориальной целостности. Ким Чен Ын пожелал народу РФ процветания.
Двусторонняя встреча проходила накануне, 4 июня, в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи. ЦТАК отмечает, что общение проходило в дружественной обстановке. В ходе разговора были подняты разные вопросы, в том числе, и украинский. В свою очередь, Шойгу передал благодарность российских властей за помощь корейской армии в освобождении Курской области.