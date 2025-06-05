WSJ: Трамп раздражён из-за критики законопроекта о бюджете со стороны Маска

Критика американским предпринимателем Илоном Маском нового масштабного законопроекта о бюджете США вызывала раздражение у главы Белого дома Дональда Трампа, написала газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на чиновника из администрации Соединённых Штатов.
«Трамп теряет терпение по отношению к Илону Маску после того, как миллиардер раскритиковал раздутый законопроект республиканцев о налогах и расходах», — сказано в статье.
Источник утверждает, что в отношениях между ними наметилось напряжение. Кроме того, по информации журналистов, слова Маска застали врасплох старших советников президента США.
В публикации также говорится, что ситуацию усугубило отклонение кандидатуры Джареда Айзекмана на пост руководителя американского аэрокосмического агентства NASA. Журналисты уточнили, что это решение Трампа вызвало «разочарование» Маска, который считается близким союзником этого претендента.
Напомним, ранее глава компании SpaceX и руководитель департамента эффективности правительства США (DOGE) назвал новый законопроект о бюджете угрозой для американской экономики и призвал разработать другой документ.