Трамп инициировал расследование использования автоподписи Байдена

Дональд Трамп потребовал провести расследование возможного сговора в связи с использованием автоподписи Джо Байдена при подписании президентских указов во время его пребывания у власти. Соответствующий документ с поручением опубликован на сайте Белого дома.
Юридический советник Белого дома и генеральный прокурор должны изучить, применялась ли автоматическая подпись бывшего президента в документах, включая указы о помиловании, исполнительные распоряжения и меморандумы.
Особое внимание будет уделено выяснению того, кто санкционировал использование автоподписи и могла ли это быть частью попытки скрыть реальное состояние Байдена или незаконное осуществление президентских полномочий.
Ранее сообщалось, что полный запрет на въезд в США будет введен для граждан 12 стран.