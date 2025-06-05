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Трамп инициировал расследование использования автоподписи Байдена

Дональд Трамп потребовал провести расследование возможного сговора в связи с использованием автоподписи Джо Байдена при подписании президентских указов во время его пребывания у власти.

Дональд Трамп потребовал провести расследование возможного сговора в связи с использованием автоподписи Джо Байдена при подписании президентских указов во время его пребывания у власти. Соответствующий документ с поручением опубликован на сайте Белого дома.

Юридический советник Белого дома и генеральный прокурор должны изучить, применялась ли автоматическая подпись бывшего президента в документах, включая указы о помиловании, исполнительные распоряжения и меморандумы.

Особое внимание будет уделено выяснению того, кто санкционировал использование автоподписи и могла ли это быть частью попытки скрыть реальное состояние Байдена или незаконное осуществление президентских полномочий.

Ранее сообщалось, что полный запрет на въезд в США будет введен для граждан 12 стран.