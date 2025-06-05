В сети появилась недостоверная информация от имени губернатора Иркутской области

Неизвестные распространяют недостоверную информацию в средствах массовой информации от имени губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе регионального правительства, сибиряков просят не доверять ложным фактам и обращаться лишь к проверенным источникам.
— Видео создано при помощи нейросети и не является достоверным! Доверяйте только официальным каналам информации, — напоминают власти.
Отметим, что с такой же просьбой обращался Минздрав Приангарья. В сети появился фейковый приказ, якобы подписанный министром здравоохранения Андреем Модестовым.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что с 5 июня жителям региона запрещено посещать леса и заезжать на территории на машинах. Это связано с сухой и жаркой погодой. Вместе с этим наступит третий и выше класс пожароопасности.