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Трамп поручил провести расследование о здоровье Байдена

Байден на протяжении многих лет страдал от значительного ухудшения когнитивных функций.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп поручил начать расследование состояния здоровья своего предшественника, Джо Байдена, а также использования автоподписи его помощниками для оформления документов. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном Белым домом.

В документе отмечается, что, по мнению Трампа, Байден на протяжении многих лет страдал от значительного ухудшения когнитивных функций. В меморандуме подчеркивается, что его помощники могли воспользоваться этим состоянием и злоупотреблять использованием автоподписи для подписания важных бумаг.

Также указывается, что большинство решений Байдена в течение его президентства были подписаны с помощью механического устройства, известного как автоперо, а не лично им. Особенно это касалось второй половины срока, когда признаки снижения когнитивных способностей главы государства стали более заметными для тех, кто работал с ним наиболее близко.

Ранее Трамп назвал автоподпись, которая использовалась для подписания документов от имени Джо Байдена, самым значительным политическим скандалом в истории страны после выборов 2020 года, на которых победил Байден.