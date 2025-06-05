Трамп поручил провести расследование о здоровье Байдена

Президент США Дональд Трамп поручил начать расследование состояния здоровья своего предшественника, Джо Байдена, а также использования автоподписи его помощниками для оформления документов. Об этом говорится в меморандуме, опубликованном Белым домом.
В документе отмечается, что, по мнению Трампа, Байден на протяжении многих лет страдал от значительного ухудшения когнитивных функций. В меморандуме подчеркивается, что его помощники могли воспользоваться этим состоянием и злоупотреблять использованием автоподписи для подписания важных бумаг.
Также указывается, что большинство решений Байдена в течение его президентства были подписаны с помощью механического устройства, известного как автоперо, а не лично им. Особенно это касалось второй половины срока, когда признаки снижения когнитивных способностей главы государства стали более заметными для тех, кто работал с ним наиболее близко.
Ранее Трамп назвал автоподпись, которая использовалась для подписания документов от имени Джо Байдена, самым значительным политическим скандалом в истории страны после выборов 2020 года, на которых победил Байден.