Трамп поручил провести расследование о здоровье Байдена

Также указывается, что большинство решений Байдена в течение его президентства были подписаны с помощью механического устройства, известного как автоперо, а не лично им. Особенно это касалось второй половины срока, когда признаки снижения когнитивных способностей главы государства стали более заметными для тех, кто работал с ним наиболее близко.