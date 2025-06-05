Постпред Небензя высказался о «геополитических играх» и реальном желании мира в ООН

Администрация Соединенных Штатов наложила вето на проект резолюции СБ ООН, потребовав прекращения огня в Газе. Голосование по предложенному документу показало, кто действительно нацелен на мир на Ближнем Востоке. Такое мнение выразил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Его комментарий опубликован на сайте дипломатического представительства.
Василий Небензя подчеркнул, что некоторые лидеры так и продолжают «играть в геополитические игры». Он добавил, что теперь в этом убедились и члены Совета Безопасности ООН.
«В очередной раз Совету не удалось выйти на взаимоприемлемую для всех членов развязку и принять продукт, который уберег бы Газу, да и весь регион Ближнего Востока от дальнейшего сползания в пучину хаоса», — заключил Василий Небензя.
Так, резолюцию поддержали 14 членов Совбеза. США стали единственным государством, проголосовавшим против.