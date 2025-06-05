Журналист Мате: Украина потеряла шанс на мир из-за Запада

Мате отметил, что один из украинских участников переговоров назвал предложенное решение вполне осуществимым. Тем не менее, команда бывшего президента США Джо Байдена увидела в этих переговорах возможность использовать Украину для ослабления или даже уничтожения России, подчеркнул журналист.