Канадский журналист Аарон Мате заявил в социальной сети X*, что Украина упустила шанс на мирное урегулирование три года назад в Стамбуле из-за давления со стороны Запада.
По его словам, Россия действительно вела переговоры с Украиной в тот период и имела вполне реальный компромиссный план, однако его саботировали США и Великобритания.
Мате отметил, что один из украинских участников переговоров назвал предложенное решение вполне осуществимым. Тем не менее, команда бывшего президента США Джо Байдена увидела в этих переговорах возможность использовать Украину для ослабления или даже уничтожения России, подчеркнул журналист.
Он добавил, что именно из-за срыва этих переговоров конфликт продолжил развиваться и достиг нынешней масштабности. По мнению Мате, именно отказ от мирных договоренностей стал ключевым фактором дальнейшей эскалации ситуации.
Ранее помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков заявил, что российский лидер Владимир Путин сообщил американскому коллеге Дональду Трампу о попытке Киева сорвать переговоры.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.