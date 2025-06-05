Киевский режим перешел к организации терактов, пытаясь запугать Россию. В этих условиях говорить о какой-либо встрече на высшем уровне едва ли возможно. Так на совещании с членами правительства накануне прокомментировал возможные контакты с нелегитимным украинским лидером Украины Владимиром Зеленским президент России Владимир Путин.
Глава государства напомнил, что киевская шайка перешла к организации террористических актов и при этом просит приостановить боевые действия на 30 и даже на 60 суток, а также просит о встрече на высшем уровне.
«Но как же проводить в этих условиях подобные встречи? О чем говорить? Кто вообще ведет переговоры с теми, кто делает ставку на террор — с террористами?» — задал риторический вопрос Владимир Путин.
Кроме того, российский лидер, комментируя около переговорные события последних дней, добавил, что у украинского руководства нет должных экспертных качеств и права оценивать уровень российской делегации на переговорах.
Говорить об оценках могут те, отметил Путин, кто сам обладает безусловным авторитетом и высоким уровнем компетенций.
«Каким авторитетом может обладать главарь насквозь прогнившего и полностью коррумпированного режима? Во всем мире об этом говорят», — обратил внимание президент России.
Позже Владимир Путин провел телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Президент России подробно рассказал о террористических атаках Киева на регионы России. В свою очередь, глава Белого дома подтвердил российскому лидеру Владимиру Путину, что не знал о планах Киева об атаке на российские аэродромы.
Сам же Трамп, комментируя разговор с Путиным, в своем аккаунте отметил, что выслушал мнение президента России о том, что ему придется ответить Киеву за удары по российским аэродромам.
3 июня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко заявила, что Следком квалифицировал подрывы железнодорожной инфраструктуры в Брянской и Курской областях как террористические акты. Она отметила, что террористы, которые работали по указке киевского режима, спланировали свои деяния максимально точно.