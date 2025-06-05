Мажилис принял во втором чтении закон по вопросам военно-патриотического воспитания, воинской службы и перераспределения функций отдельных центральных государственных органов.
Закон направлен на повышение значимости военно-патриотического воспитания граждан с активизацией работы в данном направлении. В его рамках также совершенствуется военная подготовка в организациях образования. Усилены требования к преподавателям начальной военной подготовки, в том числе по обязательному прохождению воинской службы, определен статус военнослужащих-преподавателей военных кафедр.
Теперь военнообязанные казахстанцы смогут пройти курсовую военную подготовку по месту жительства вместо призыва на воинские сборы. Кроме того, будет автоматизирован воинский учет.
Призыв граждан на воинскую службу совершенствуется. Оптимизируются основания предоставления отсрочек и освобождений от призыва на воинскую службу. Таким образом, будет повышена укомплектованность Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.
Военно-патриотические клубы, кружки, действующие при организациях образования, дворцах школьников, воинских частях, смогут реализовать свою деятельность в рамках дополнительного образования. Более того, лица, обучающиеся по образовательным программам дополнительного образования по допризывной подготовке, получают статус «жас айбын».
Кроме того, функции министерства промышленности и строительства в рамках государственного оборонного заказа передаются министерству обороны.