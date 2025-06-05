Казахстанцы смогут пройти курсовую военную подготовку по месту жительства

Закон направлен на повышение значимости военно-патриотического воспитания граждан с активизацией работы в данном направлении. В его рамках также совершенствуется военная подготовка в организациях образования. Усилены требования к преподавателям начальной военной подготовки, в том числе по обязательному прохождению воинской службы, определен статус военнослужащих-преподавателей военных кафедр.