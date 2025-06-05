В РФ создадут платформу с госсервисами: подробнее о разработке российского мессенджера

Российское Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минцифры) разрабатывает сервисы, которые будут размещены на новой единой платформе. Она станет национальным мессенджером, сравнимым с аналогичными приложениями Южной Кореи, Вьетнама, Японии и Китая. Именно эти государства имеют собственные платформы для осуществления коммуникаций. Об этом подробно рассказал глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания президента России Владимира Путина и членов Правительства.
Министр напомнил, что сейчас на территории страны начал действовать национальный мессенджер MAX. Его вывела на рынок компания VK. По мнению министра, мессенджер ничуть не уступает западным аналогам.
Максут Шадаев уведомил, для чего россияне могут использовать национальную платформу с государственными сервисами. Так, по его словам, жители получат возможность, например, регистрировать и предъявлять электронные документы. Это гораздо удобнее, чем предоставление бумажных оригиналов.
«Или если идет человек в стоматологию, требуется подписать договор на оказание медуслуг. Для этого мы можем встроить в мессенджер сервисы “Госключа”» — привел пример Максут Шадаев.
Глава Минцифры подчеркнул роль будущей единой платформы. Он сообщил, что мессенджер станет каналом получения государственных услуг со встроенным ассистентом. Робот будет помощником для пользователей.
«В настоящее время мы ведем техническую проработку этих сервисов. Подготовлен законопроект, который позволит необходимую правовую базу для их поэтапного запуска», — подытожил российский министр.
Максут Шадаев упомянул и зарубежные компании. Он напомнил, что иностранные организации пренебрегли российским законодательством. Поэтому Россия уже давно нуждалась в отечественных платформах. Министр подчеркнул, что VK еще летом 2022 года запустила приложение RuStore. Через него пользователи Android могли скачивать заблокированные мобильные приложения. Сейчас, по данным Максута Шадаева, этот магазин установлен на 80 миллионов устройствах россиян.
В ходе заседания в пользу отечественных мессенджеров высказался и Владимир Путин. Он поручил кабмину уделить внимание поддержке интернета и платформ РФ.