В РФ создадут платформу с госсервисами: подробнее о разработке российского мессенджера

Максут Шадаев упомянул и зарубежные компании. Он напомнил, что иностранные организации пренебрегли российским законодательством. Поэтому Россия уже давно нуждалась в отечественных платформах. Министр подчеркнул, что VK еще летом 2022 года запустила приложение RuStore. Через него пользователи Android могли скачивать заблокированные мобильные приложения. Сейчас, по данным Максута Шадаева, этот магазин установлен на 80 миллионов устройствах россиян.