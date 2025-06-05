Маск вывел Трампа из себя: вот из-за чего президент США теряет терпение

Отношения президента США Дональда Трампа и члена его команды предпринимателя Илона Маска могут измениться из-за того, что Маск резко раскритиковал законопроект о сокращении госрасходов. По информации издания The Wall Street Journal (WSJ), американский лидер уже «теряет терпение» из-за высказываний Маска.
Ранее сайт KP.RU писал, что Маск назвал законопроект Трампа «возмутительным, мерзким и свинячьим». При этом он использовал выражение, дословный перевод которого на русский звучит как «набитый свининой». Это выражение используют в политическом жаргоне в США, когда хотят указать на ненужные расходы.
Автор публикации в WSJ указывает на такие черты характера Трампа, как умение прощать и в то же время неумение забывать проявления неуважения к себе и предполагают, что нападки Маска на законопроект могут изменить отношение к нему американского лидера.
В то же время в Белом доме считают, что Маск критикует законопроект о сокращении федеральных расходов из собственной выгоды.
Ранее Маск призвал лишить финансирования Организацию Объединенных Наций.