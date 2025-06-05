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Эксперт Панкратов объяснил странности в поведении назначенной в ООН Бербок

Физиогномист указал на возможную задержку в психическом развитии у экс-главы МИД Германии.

Источник: Аргументы и факты

Назначенная на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН бывшая глава МИД Германии Анналена Бербок имеет некоторые странности в поведении, которые могут указывать на ее задержку в психическом развитии и отсутствие культуры воспитания. Об этом aif.ru рассказал врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов.

«Анналена невероятно артистична и небывало естественна в проявлении эмоций, она не сдерживается, прям сама детская непосредственность. Но это может быть и задержка в психическом развитии, возможно, полученная еще в раннем детстве. Мы имеем дело с таким синдромом, как юношеская инфантильность. Трудно анализировать, это ее генная память или внешняя культура всего Запада в целом, когда взрослые люди по психической зрелости застревают где-то там ещё в детском садике», — отметил физиогномист.

Панкратов добавил, что запредельная эмоциональность и необузданная энергия Бербок привлекает пристальное внимание и делает её заметной фигурой в немецком обществе.

«Но обычно такие люди не скрывают своих эмоций не потому, что чисты, непорочны и искренни, а потому, что нет культуры воспитания. Как правило такие типажи и их модели поведения являются весьма предсказуемыми для чтения и до банальности прогнозируемыми», — сказал эксперт.

Также он отметил, что в том, как держит себя Бербок на публике, можно разглядеть ее стремление к доминированию и контролю над любой ситуацией.

«Жестикуляция во время выступления говорит о её слишком высокой эмоциональности, гиперактивности и, к сожалению, скудном словарном запасе, раз приходится помогать руками. Либо от неуверенности в себе она таким образом вбивает информацию в слушателей, надеясь, что это усилит аргументы и веру в произносимое», — резюмировал Панкратов.

Ранее физиогномист рассказал aif.ru, что у Бербок есть предрасположенность к невротическому состоянию и психическому истощению.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что от Бербок на посту председателя 80-й сессии ГА ООН можно ожидать лишь самопиара и опоры на исключительно собственную повестку.