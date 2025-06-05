Михаил Смирнов 4 июня провел заседание Правительства Самарской области

На очередном совещании облправительства глава регионального минздрава Андрей Орлов доложил о реализации планов по развитию медицины в регионе.
По его словам, запланировано строительство 11 крупных медицинских объектов.
Среди них детская поликлиника на 500 пациентов в сутки в районе Самары, реконструкция клиники в городе Кинель и новая поликлиника в поселке Подстепки.
Обсуждается возможность возведения двух новых детских клиник в разных районах областной столицы.
Кроме того, в 2025 году начнется монтаж около 60 компактных медицинских модулей, включая фельдшерско-акушерские пункты и приёмные отделения.
Уже закуплено почти 200 машин скорой помощи, остальные скоро поступят.
Отдельно поднималась проблема недостаточной подготовки контрактов на строительные объекты, поскольку некоторые проекты пока остаются незаключенными.
Михаил Смирнов подчеркнул важность реалистичного планирования и призвал коллег откровенно говорить о проблемах, мешающих выполнению поставленных губернатором задач.
По итогам встречи было решено дополнительно обсудить возможные трудности и угрозы успешной реализации намеченных целей.
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