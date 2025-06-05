The Economist назвал ярчайший момент новой оборонной политики Германии

Немецкий канцлер Фридрих Мерц в мае пообещал сделать армию республики сильнейшей в Европе. «Наши друзья и партнеры также ждут этого от нас. Более того, они практически требуют этого», — добавил он и пообещал, что Берлин возьмет на себя больше ответственности в рамках НАТО и ЕС за защиту Европы.