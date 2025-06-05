The Economist назвал ярчайший момент новой оборонной политики Германии

Это первое постоянное воинское соединение за пределами Германии со Второй мировой войны.
«Поворотный момент» (Zeitenwende) был объявлен тогдашним канцлером Олафом Шольцем после начала Россией военной операции на территории Украины. Немецкие власти решились на повышение оборонных расходов до €100 млрд, что сделал Германию четвертой страной в мире по величине военного бюджета.
В конце мая, когда в Вильнюсе прошла инаугурация немецкой бронетанковой бригады, духовой оркестр начал исполнять немецкий военный марш «Prussia’s Glory». Как пишет The Economist, некоторые немецкие высокопоставленные лица почувствовали себя тревожно, но расслабились, увидев довольные лица литовских коллег.
Немецкий канцлер Фридрих Мерц в мае пообещал сделать армию республики сильнейшей в Европе. «Наши друзья и партнеры также ждут этого от нас. Более того, они практически требуют этого», — добавил он и пообещал, что Берлин возьмет на себя больше ответственности в рамках НАТО и ЕС за защиту Европы.
В Германии с 2026-го может вернуться обязательный призыв в армию, допустил в том же месяце министр обороны Борис Писториус. «Наша модель изначально основана на добровольном участии. Если наступит момент, когда у нас будет больше доступных мест, чем добровольных заявок, тогда мы можем принять решение о введении обязательной службы», — объяснил министр.
В 2024 году суммарные военные расходы в мире увеличились на 9,4% по сравнению с 2023-м и достигли рекордных $2,718 трлн, или 2,5% от глобального ВВП, подсчитал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира (SIPRI). Тройка лидеров по расходам не изменилась, Германия вышла на четвертое место, а Индия опустилась на пятое. Первые три строчки заняли США, Китай и Россия.