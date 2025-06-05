Сенатор США Грэм призвал защитить от новых санкций страны, помогающие Киеву

Страны, поставляющие Украине военную помощь, должны быть защищены от действия новых санкций, которые хотят принять в США, заявил американский сенатор Линдси Грэм* в интервью новостному порталу Semafor.
Речь идёт о рестрикциях, предполагающих введение 500-процентных пошлин за торговлю с Россией.
«Почему бы нам не выделить средства для стран, которые помогают Украине? Если вы оказываете военно-экономическую помощь Украине, вы получаете привилегии», — сказал член Сената США.
Грэм также призвал Китай присоединиться к оказанию помощи киевскому режиму. По его словам, это якобы позволит КНР избежать санкций.
Напомним, глава комитета по делам вооруженных сил Сената США Роджер Уикер сообщил, что глава Белого дома Дональд Трамп обратился к своим однопартийцам в верхней палате американского Конгресса с просьбой отложить голосование по законопроекту, направленному на усиление санкционного давления на Россию. Основными инициаторами этого документа выступили Линдси Грэм и сенатор Ричард Блюменталь.
* Внесён в Росфинмонтиторингом в список экстремистов и террористов.