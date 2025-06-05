Сенатор США Грэм призвал защитить от новых санкций страны, помогающие Киеву

Напомним, глава комитета по делам вооруженных сил Сената США Роджер Уикер сообщил, что глава Белого дома Дональд Трамп обратился к своим однопартийцам в верхней палате американского Конгресса с просьбой отложить голосование по законопроекту, направленному на усиление санкционного давления на Россию. Основными инициаторами этого документа выступили Линдси Грэм и сенатор Ричард Блюменталь.