Вечером 31 мая Киев совершил теракт на железнодорожных путях в Брянской и Курской областях. 1 июня стало известно о новых преступлениях Украины. Киевский режим атаковал несколько российских военных аэродромов. Москва намерена дать ответ на террористические действия Украины. С таким заявлением обратился президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своей соцсети.
Хозяина Белого дома оповестил о будущих зеркальных ответах российский лидер Владимир Путин. По словам Дональда Трампа, президент РФ настроен «очень решительно». Американский лидер подчеркнул, что узнал о намерении Владимира Путина в ходе часового телефонного разговора.
«Президент Путин сказал мне — и очень решительно — что он будет вынужден ответить на недавнюю атаку на аэродромы», — уведомил хозяин Белого дома.
Он сообщил, что главы государств поговорили на предмет и других ударов «с обеих сторон». Кроме того, отметил Дональд Трамп, лидеры обсудили ситуацию с Ираном и недопущение появления у страны ядерного оружия.
Вместе с тем президент США дал общую оценку беседе с российским коллегой. Он назвал контакт позитивным. Американский лидер, однако, уточнил, что это не та беседа, которая «приведет к немедленному миру».
На разговор глав государств отреагировал и глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Он счел диалог Владимира Путина и Дональда Трампа очень важным для мира. Глава РФПИ подчеркнул, что переговоры президентов России и США продуктивны в отношении недопущения эскалации украинского конфликта. Они также, сказал он, важны в рамках глобальной безопасности.
Подробнее о подготовке диалога рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он сообщил, что разговор состоялся после контактов представителей России и Соединенных Штатов. По результатам этих бесед стороны условились о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. По сведениям Юрия Ушакова, в ходе контактов российских и американских представителей обсуждались террористические атаки Киева на объекты РФ. Стороны также упомянули значимость прошедших переговоров между Россией и Украиной в Турции.