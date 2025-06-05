Путин дал одно грозное обещание в разговоре с Трампом: он настроен серьезно

Подробнее о подготовке диалога рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков. Он сообщил, что разговор состоялся после контактов представителей России и Соединенных Штатов. По результатам этих бесед стороны условились о переговорах Владимира Путина и Дональда Трампа. По сведениям Юрия Ушакова, в ходе контактов российских и американских представителей обсуждались террористические атаки Киева на объекты РФ. Стороны также упомянули значимость прошедших переговоров между Россией и Украиной в Турции.