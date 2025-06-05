Циничный прагматик: эксперт рассказал, что скрывает избранная в ООН Бербок

Бывшую главу МИД Германии Анналену Бербок, известную своими анекдотичными ляпами и любовью к большим тратам на уход, избрали на пост председателя 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Врач-психотерапевт, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов оценил последние выступления политика и рассказал aif.ru, какие внутренние проблемы Бербок тщательно скрывает от всех.
Психическое истощение.
Эксперт обратил внимание на темные круги Бербок под глазами. По его словам, они могут сигнализировать о невротическом состоянии или психическом истощении.
«Такой тип людей, как Бербок, часто бывает слишком мягким, слишком сентиментальным, они тревожатся без видимой причины всегда, то есть существует мощная предрасположенность к невротическому состоянию и психическому истощению, об этом говорят и глубоко залегающие у нее темные круги под глазами», — отметил Панкратов.
Бербок практически не сдерживает эмоции, она сама детская непосредственность, добавил эксперт.
«Это может быть и задержка в психическом развитии, возможно, полученная еще в раннем детстве. Мы имеем дело с таким синдромом, как юношеская инфантильность. Трудно анализировать, это ее генная память или внешняя культура всего Запада в целом, когда взрослые люди по психической зрелости застревают где-то там еще в детском садике», — объяснил психотерапевт.
Синдром «гадкого утенка».
Огромные траты на визажистов и косметику, из-за которых Бербок попала в скандал в 2023 году, могут быть связаны с глубоко сидящим в экс-главе МИД ФРГ синдроме «гадкого утенка».
«Мы имеем дело с явным подсознательным страхом, возможно, это внутренний диалог с тех пор, когда она казалась себе когда-то маленьким уродцем. Уже вроде и нет объективных причин об этом беспокоится, но внутренний синдром “гадкого утенка” в ней засел, по всей видимости, крайне крепко, глубоко и надолго», — пояснил Панкратов.
То, что Бербок предпочитает деловые костюмы и минимализм в аксессуарах, подчеркивает ее рациональность и прагматизм, но для окружающих это сигнал о том, что «она серьезна женщина, а не пустышка».
Физиогномист добавил, что типаж Бербок обладает высокой степенью мечтательности, а иногда даже не совсем здоровым воображением.
Проблемы с доверием.
У Бербок низкий уровень доверия к окружению, обратил внимание Панкратов. По его мнению, все свои решения она очень долго вынашивает.
«Бербок недоверчива, все свои решения долго вынашивает, не любит спешки, теряется, когда что-то нужно предпринять слишком оперативно», — сказал эксперт.
Экс-глава МИД очень стремится к карьерному росту. Это же подтвеждают и немецкие издания, которые пишут о том, что Бербок стала председателем Генассамблеи Организации объединенных наций с надеждой в будущем заменить Антониу Гутерриша на посту генерального секретаря ООН.
«Она изобретательна, склонна к циничному прагматизму», — резюмировал Панкратов.