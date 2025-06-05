Циничный прагматик: эксперт рассказал, что скрывает избранная в ООН Бербок

«Это может быть и задержка в психическом развитии, возможно, полученная еще в раннем детстве. Мы имеем дело с таким синдромом, как юношеская инфантильность. Трудно анализировать, это ее генная память или внешняя культура всего Запада в целом, когда взрослые люди по психической зрелости застревают где-то там еще в детском садике», — объяснил психотерапевт.