Парламент Аргентины одобрил повышение пенсий на фоне протестов

Нижняя палата парламента Аргентины проголосовала за увеличение пенсий на 7,2%, несмотря на протесты президента Хавьера Милея, который пообещал заблокировать инициативу. Решение было принято после месяцев акций пенсионеров, требующих улучшения условий жизни.
За законопроект проголосовали 142 депутата, против выступили 67, еще 19 воздержались. Теперь документ будет рассмотрен сенатом.
Однако президент Милей, известный своей жесткой экономической политикой, заявил, что наложит вето в случае одобрения. В сентябре 2024 года он уже блокировал аналогичный закон, назвав его «популистской демагогией», угрожающей сбалансированному бюджету.
Еженедельные протесты пенсионеров в Буэнос-Айресе продолжаются, усиливая давление на власти. Если сенат поддержит повышение выплат, страна может столкнуться с новым витком противостояния между законодательной и исполнительной властью.
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