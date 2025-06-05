В Госдуме придумали, какие льготы получат многодетные отцы

Антропенко также предложил расширить само понятие статуса многодетного отца. В частности, он считает возможным признавать таковыми мужчин не только в текущем браке, но и тех, кто участвует в содержании и воспитании детей от разных браков. Это позволит учитывать вклад всех активных родителей в демографическую ситуацию и повысить мотивацию к ответственному отцовству.