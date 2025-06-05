В Госдуме придумали, какие льготы получат многодетные отцы

Власти предложили установить звание «Отец-герой» для многодетных мужчин.
В Госдуме предложили ввести новые льготы для многодетных отцов в России. С инициативой выступил депутат Госдумы Игорь Антропенко («Единая Россия»), отметив, что учреждение почетного звания «Отец-герой», плоская шкала налогообложения и досрочный выход на пенсию стали бы действенными мерами поддержки многодетных мужчин в стране.
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«На мой взгляд, действенные меры поддержки многодетных отцов были бы следующие. Во-первых, установление плоской шкалы налогообложения на доходы физических лиц. Во-вторых, досрочный выход на пенсию многодетных отцов (сейчас право на досрочную пенсию имеют только многодетные матери — прим. URA.RU)», — отметил депутат. Также он предложил учредить почетное звание «Отец-герой» для многодетных отцов. Информацию об этом передает ТАСС.
Антропенко также предложил расширить само понятие статуса многодетного отца. В частности, он считает возможным признавать таковыми мужчин не только в текущем браке, но и тех, кто участвует в содержании и воспитании детей от разных браков. Это позволит учитывать вклад всех активных родителей в демографическую ситуацию и повысить мотивацию к ответственному отцовству.
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Ранее президент РФ Владимир Путин поручил проработать дополнительные меры поддержки многодетных семей, в том числе для отцов. Как сообщил депутат, в настоящее время кабмин разрабатывает соответствующий законопроект.
В 2022 году в Российской Федерации было восстановлено почетное звание «Мать-героиня», ранее учрежденное в Советском Союзе. Оно присваивается женщинам, которые родили и воспитали десять и более детей.
Кроме того, в РФ родителям или усыновителям, воспитывающим не менее семи детей вручается орден «Родительская слава». Для семей, в которых имеется четверо и более детей, предусмотрено награждение медалью ордена «Родительская слава».
В преддверии Международного дня защиты детей Путин встретился с многодетными семьями. Тогда он отметил, что те, кто посвящает детям свои силы и энергию, щедро делится с ними душевным теплом и стремится сделать детство подрастающего поколения счастливым, а их будущее — успешным, заслуживают особого уважения.