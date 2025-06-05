Папа Римский обратился с призывом к Путину: Что попросил Лев XIV

Папа Римский Лев XIV в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным обсудил пути урегулирования конфликта на Украине. Как сообщила Служба печати Святого престола, понтифик призвал Москву предпринять шаги, способствующие миру, и подчеркнул важность диалога между сторонами для поиска решения.
«Папа Римский призвал Россию сделать жест, способствующий миру, и подчеркнул важность диалога для создания позитивных контактов между сторонами и поиска решений конфликта», — говорится в сообщении.
Особое внимание в беседе было уделено гуманитарной ситуации на Украине, включая вопросы обмена пленными и оказания помощи пострадавшим. Лев XIV также заявил, что общие христианские ценности могут стать основой для поиска мира, защиты жизни и обеспечения религиозной свободы.
Как сообщал KP.RU ранее, Владимир Путин поблагодарил Папу Римского Льва XIV за стремление помочь в разрешении конфликта на Украине. Глава государства отметил, что Россия заинтересована в достижении мира политико-дипломатическими средствами.