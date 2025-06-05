Папа Римский обратился с призывом к Путину: Что попросил Лев XIV

Особое внимание в беседе было уделено гуманитарной ситуации на Украине, включая вопросы обмена пленными и оказания помощи пострадавшим. Лев XIV также заявил, что общие христианские ценности могут стать основой для поиска мира, защиты жизни и обеспечения религиозной свободы.