WSJ: США перенаправили обещанные Украине взрыватели ракет на нужды своей армии

Сторонники подобного шага указывают, что у Пентагона есть необходимые полномочия для оперативного перераспределения военных средств в рамках закона о чрезвычайных расходах, принятого в 2024 году. Согласно этому закону, при возникновении угрозы национальной безопасности США допускается перераспределение ранее выделенных вооружений без дополнительного одобрения со стороны законодателей. В то же время ряд конгрессменов, поддерживающих Украину, выразили обеспокоенность, поскольку Пентагон не объяснил, какое влияние это решение окажет на украинскую оборону и является ли потребность американских ВВС срочной.