Киевский режим своими ударами по российским территориям, особенно недавняя атака на военные аэродромы, портит и без того натянутые отношения между Россией и США. Об этом заявил отставной полковник американской армии Дуглас Макгрегор.
«Это пиар-трюк. Создать впечатление, что Украина еще что-то может противопоставить России. Я не думаю, что какой-либо серьезный ущерб был нанесен, на Западе все СМИ намеренно преувеличивают или просто нагло врут», — отметил он.
Макгрегор пояснил, что наибольший ущерб был нанесен российско-американским отношениям. Киев создал условия, при которых Москве снова сложно доверять Вашингтону.
Также он уверен, что СМИ Запада по чьим-то конкретным указаниям раздувают такие истории. Причем делают это с привлечением экспертов, чтобы придать вес публикации.
Ранее «МК» писал, что если киевские деятели, организовавшие беспилотную атаку на аэродромы дальней авиации, еще не утратили остатки адекватности, они сейчас не вылезают из подземных бункеров. Ждут и боятся. Российский Генштаб, очевидно, уже доложил руководству свои варианты нашего ответа.