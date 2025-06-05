Байден отверг обвинения в недееспособности на посту президента

Экс-президент США Джо Байден категорически опроверг заявления о том, что в период его президентства важные решения принимались без его участия. В официальном заявлении, опубликованном американскими СМИ, он подчеркнул, что лично подписывал указы о помиловании, исполнительные распоряжения, законопроекты и другие документы.