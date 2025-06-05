Байден отверг обвинения в недееспособности на посту президента

Экс-президент США Джо Байден категорически опроверг заявления о том, что в период его президентства важные решения принимались без его участия. В официальном заявлении, опубликованном американскими СМИ, он подчеркнул, что лично подписывал указы о помиловании, исполнительные распоряжения, законопроекты и другие документы.
«Любые предположения, что я не делал этого, нелепы и неверны», — заявил Байден, явно реагируя на инициативу действующего президента Дональда Трампа.
Напомним, что Трамп поручил генпрокурору США проверить, не злоупотребляли ли помощники Байдена автоподписью, пользуясь его «серьезным когнитивным ухудшением». Расследование также должно выяснить, предпринимались ли попытки скрыть реальное состояние здоровья экс-президента.
Ранее Парламент Аргентины одобрил повышение пенсий на фоне протестов.