В Пермском крае власти имеют полномочия отключать мобильный интернет

Часть регионов России в середине мая прибегли к ограничению доступа к мобильному интернету на своей территории. Эти меры вводили для обеспечения безопасности населения, а также при возникновении угроз критическим объектам инфраструктуры и предприятиям.
Такими же полномочиями обладают власти всех регионов, включая Пермский край. В краевом Минсвязи отметили, что решение примут в зависимости от текущей ситуации. В Прикамье массовое отключение мобильного интернета пока не производили.
Мобильный интернет используют при наведении беспилотников, работы мессенджеров для передачи сообщений и указаний.
В начале недели ФСБ сообщила о возбуждении уголовного дело в отношении жителя Соликамска по подозрению в совершении террористического акта. Подозреваемый совершил поджог двух базовых станций сотовой связи на территории региона.