Сенатор Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов) выступил с предложением оградить государства, оказывающие военную поддержку Украине, от угрозы попадания под санкционные меры, предусматривающие введение 500-процентной пошлины на торговые операции с Россией.
«Многие страны по-прежнему покупают российскую нефть и газ, но в меньшем объеме. Некоторые европейские страны по-прежнему поддерживают отношения с Россией, но они очень помогли Украине. Поэтому я хочу их исключить», — заявил сенатор, обращаясь к представителям СМИ.
Грэм также подчеркнул, что своей инициативой он адресует сигнал Пекину. Он упомянул, что обсуждал данную идею с президентом Дональдом Трампом, однако воздержался от ответа на вопрос о том, поддерживает ли глава государства его последнее начинание, передает The Hill.
В проекте законодательного акта, разработанного Грэмом, речь идет о введении санкций против России, подразумевающих установление 500-процентных пошлин на импорт из стран, приобретающих российскую нефть, нефтепродукты, природный газ, уран и другую продукцию.
Грэм охарактеризовал меры, предусмотренные в законопроекте, как крайне разрушительные для российской экономики и выразил уверенность в том, что в случае, если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение, сенат «предпримет решительные шаги, чтобы нанести серьезный удар по России».
Лидер республиканского большинства в сенате США Джон Тьюн сообщил, что данный законопроект может быть вынесен на голосование в июне.
Российская Федерация считает западные санкции неправомерными и настаивает на их отмене. Достижение соглашения требует усилий, времени и участия Киева в прямых переговорах с Москвой. Украинский кризис является слишком сложным, чтобы его можно было урегулировать мгновенно, как сообщал Кремль.
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