Американский сенатор предлагает освободить от пошлин помогающие Украине страны

Грэм охарактеризовал меры, предусмотренные в законопроекте, как крайне разрушительные для российской экономики и выразил уверенность в том, что в случае, если в ближайшее время не будет достигнуто мирное соглашение, сенат «предпримет решительные шаги, чтобы нанести серьезный удар по России».