Госдеп США согласовал сделку на $325 млн по обслуживанию Abrams для Кувейта

В DSCA уточнили, что исполнение указанного контракта соответствует целям внешней политики и интересам национальной безопасности США. Кроме того, как заявили в ведомстве, эта сделка позволит улучшить положение Кувейта, в котором Вашингтон видит союзника, являвшегося одной из основ политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке.