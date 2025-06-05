Госдеп США согласовал сделку на $325 млн по обслуживанию Abrams для Кувейта

Госдепартамент США согласовал сделку по обслуживанию танков Abrams и сопутствующего оборудования, стоящих на вооружении армии Кувейта, сообщило агентство Пентагона по сотрудничеству в сферах обороны и безопасности (DSCA).
Ориентировочная стоимость контракта составляет $325 млн. Соглашение касается закупки оборудования и заказа услуг, связанных с поддержанием в рабочем состоянии и ремонтом устаревших узлов танка модификации M1A2 и новых боевых машин Abrams версии M1A2K.
В DSCA уточнили, что исполнение указанного контракта соответствует целям внешней политики и интересам национальной безопасности США. Кроме того, как заявили в ведомстве, эта сделка позволит улучшить положение Кувейта, в котором Вашингтон видит союзника, являвшегося одной из основ политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке.
Напомним, в середине апреля издание Defense News написало, что американская армия собирается значительно ускорить работы по модернизации танка M1 Abrams. Уточнялось, что сроки выполнения работ планировалось сократить до 24−30 месяцев.