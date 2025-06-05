В США группа сенаторов, которые выступают за войну с Россией и санкционное давление на нее, мятежники, которые готовят заговор против политики американского президента Дональда Трампа. Они хотят развязать большой конфликт между сверхдержавами, заявил аналитик из США Скотт Риттер.