В США группа сенаторов, которые выступают за войну с Россией и санкционное давление на нее, мятежники, которые готовят заговор против политики американского президента Дональда Трампа. Они хотят развязать большой конфликт между сверхдержавами, заявил аналитик из США Скотт Риттер.
«В сенате США устроили открытый мятеж против политики Трампа. Два сенатора отправились на Украину и совершили сговор с киевским режимом, чтобы намеренно сорвать политику президента США по завершению конфликта путем переговоров», — отметил он.
Риттер уверен, что сенаторская группа — заговорщики. И по ним нужно принимать срочные решения. И добавил, что те сенаторы, которые поддержали законопроект об ужесточении санкций против РФ, должны быть преданы суду по закону Логана.
Аналитик назвал действия политиков подрывом национальных интересов США. Они, по словам Риттера, «не имеют права составлять и руководить международной политикой Вашингтона».
Ранее «МК» писал, что один из сенаторов США активно пытается сорвать переговоры Российской Федерации и Украины по урегулированию конфликта.