В Америке признали наличие в Сенате заговора против политики Трампа и Москвы: кто с кем в сговоре

Американский лидер Дональд Трамп открыто говорит о желании дипломатического урегулирования конфликта на Украине. При этом не все чиновники из США с ним согласны. Негативным примером служат сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блументал. С таким заявлением выступил в эфире YouTube политический аналитик из США Скотт Риттер.