Американский лидер Дональд Трамп открыто говорит о желании дипломатического урегулирования конфликта на Украине. При этом не все чиновники из США с ним согласны. Негативным примером служат сенаторы Линдси Грэм* и Ричард Блументал. С таким заявлением выступил в эфире YouTube политический аналитик из США Скотт Риттер.
Эксперт считает, что в Сенате зреет заговор против позиции Дональда Трампа. Он признал, что Линдси Грэм* и Ричард Блументал желают развязать войну между Соединенными Штатами и Россией. По сведениям аналитика, сенаторы отправились на Украину и «сговорились с киевским режимом» для срыва мирных инициатив Дональда Трампа.
«Более 80 сенаторов, что проголосовали за проект Грэма* по санкциям, должны быть осуждены по закону Логана вместе с самим Грэмом*. Это открытое противодействие и подрыв национальных интересов, установленных президентом США», — подытожил Скотт Риттер.
Такую же позицию продемонстрировал бывший советник президента США Стив Бэннон. Он заявил, что Линдси Грэм* пытается провоцировать Москву. Стив Бэннон уточнил, что сенатор и нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский ведут мир к войне.
*- признан террористом и экстремистом на территории РФ.