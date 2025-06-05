Полковник Макгрегор: от провокаций Украины страдают отношения США и РФ

«Я не считаю, что был нанесён серьёзный ущерб, но на Западе все СМИ намеренно преувеличивают или откровенно лгут. Однако действительно пострадали наши отношения с Москвой. Снова возникла ситуация, когда они не могут нам доверять», — отметил он.