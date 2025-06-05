В первую очередь от действий Украины страдают отношения между Соединёнными Штатами и Российской Федерацией, считает бывший полковник американской армии Дуглас Макгрегор.
«Я не считаю, что был нанесён серьёзный ущерб, но на Западе все СМИ намеренно преувеличивают или откровенно лгут. Однако действительно пострадали наши отношения с Москвой. Снова возникла ситуация, когда они не могут нам доверять», — отметил он.
По мнению Макгрегора, Украина в очередной раз провела пиар-акцию, чтобы создать у западных стран впечатление, будто Киев всё ещё способен противостоять России.
Ранее полковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дуглас Макгрегор выразил мнение, что после завершения конфликта Украина «вряд ли сможет» существовать как «независимое государство».