Байден ответил на обвинения Трампа насчет своей дееспособности

В 2005 году, когда главой государства был Джордж Буш-младший, Минюст подтвердил, что президент может законно использовать авторучку для подписания законопроектов. Там пояснили, что «президенту не нужно лично совершать физическое действие по проставлению своей подписи на законопроекте, который он одобряет и решает подписать, чтобы законопроект стал законом», а вместо этого президент может поручить «подчиненному проставить подпись президента на таком законопроекте, например с помощью авторучки».