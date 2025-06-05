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Байден ответил на обвинения Трампа насчет своей дееспособности

Трамп поручил расследовать возможный заговор в окружении Байдена для сокрытия угасания его когнитивных способностей. Экс-президент отверг обвинения республиканца и заявил, что сам принимал все решения.

Источник: AP 2024

Бывший президент США Джо Байден заявил, что самостоятельно принимал все решения в качестве главы государства. Текст его заявления приводит Axios.

«Я принимал решения о помилованиях, исполнительных указах, законодательстве и прокламациях. Любое предположение, что я этого не делал, нелепо и лживо», — сказал политик.

Обвинения со стороны президента Дональда Трампа он назвал отвлекающим маневром в условиях рассмотрения спорного налогового законопроекта.

Заявление Байдена появилось спустя несколько часов после публикации Белым домом меморандума, в котором Трамп поручил своему советнику и генеральному прокурору провести расследование в отношении экс-президента. Республиканец потребовал установить, был ли заговор окружения Байдена с целью «злоупотребления полномочиями президентских подписей путем использования авторучки для сокрытия снижения когнитивных способностей», а также являются ли некоторые из решений Байдена на посту президента недействительными.

Авторучка — машина для подписи документов. Президенты США используют ее десятилетиями. Трамп говорил, что тоже пользовался авторучкой, но «только для очень неважных бумаг».

В 2005 году, когда главой государства был Джордж Буш-младший, Минюст подтвердил, что президент может законно использовать авторучку для подписания законопроектов. Там пояснили, что «президенту не нужно лично совершать физическое действие по проставлению своей подписи на законопроекте, который он одобряет и решает подписать, чтобы законопроект стал законом», а вместо этого президент может поручить «подчиненному проставить подпись президента на таком законопроекте, например с помощью авторучки».

Президент США в начале июня поделился в Truth Social материалом, в котором утверждалось, что Байден был казнен в 2020 году и заменен «клонами, двойниками» и «роботизированными бездушными существами, лишенными разума».