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Президент Болгарии прилетит в Казахстан по приглашению Токаева

Президент Болгарии Румен Радев посетит Астану 8—9 июня по приглашению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Источник: x.com/PresidentOfBg

Как сообщили в Акорде, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.

Румен Радев, согласно информации на сайте президента Болгарии, — пятый президент республики. В ноябре 2016 года он был избран главой страны прямым голосованием, получив почти 60% голосов. Вступил в должность президента 22 января 2017 года.

В ноябре 2021 года на президентских выборах Румен Радев был переизбран на новый срок.

До 2016 года был командующим ВВС Болгарии.