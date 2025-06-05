Президент Болгарии прилетит в Казахстан по приглашению Токаева

Как сообщили в Акорде, в ходе переговоров на высшем уровне будут обсуждены перспективы развития казахско-болгарского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества.
Румен Радев, согласно информации на сайте президента Болгарии, — пятый президент республики. В ноябре 2016 года он был избран главой страны прямым голосованием, получив почти 60% голосов. Вступил в должность президента 22 января 2017 года.
В ноябре 2021 года на президентских выборах Румен Радев был переизбран на новый срок.
До 2016 года был командующим ВВС Болгарии.