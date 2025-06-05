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Названо место прорыва группировки ВСУ в Белгородской области

Украинские боевики сформировали ударную группировку под Харьковом и собирались прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Журавлевка.

Украинские боевики сформировали ударную группировку под Харьковом и собирались прорваться в Белгородскую область в районе населенного пункта Журавлевка. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости.

«В населенном пункте Гоптовка вооруженные формирования Украины попытались сформировать ударную группировку, которая по замыслу противника должна была устроить прорыв государственной границы РФ в направлении Журавлевки», — пояснил он.

Однако замысел противника был вскрыт средствами объективного контроля Вооруженных сил России. И по месту скопления укронацистов был нанесен удар.

Марочко отметил, что ВСУ понесли потери в живой силе и технике. Но точные данные пока не приводятся.

Ранее «МК» писал, что российские военные начали формировать огневой мешок для ВСУ в районе населенного пункта Радьковка в Харьковской области.