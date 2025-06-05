Лукашенко рассчитывает на успешную реализацию взаимовыгодных проектов с Экваториальной Гвинеей

«Благодаря многолетнему самоотверженному труду на благо своего народа, настоящему патриотизму, опыту мудрого политика и государственного деятеля Вы приобрели заслуженное уважение и авторитет как в Экваториальной Гвинее, так и на всем Африканском континенте», — подчеркнул белорусский лидер.